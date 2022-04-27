«Червоний захід сонця» Архипа Куїнджі існує в декількох версіях, одна з них знаходиться в музеї Метрополітен. інша – в Маріуполі

Росіяни вивезли з музеїв Маріуполя усі цнні експонати. Йдеться про Музею краєзнавства та Художнього музею ім. Куїнджі. Зокрема вивезені картини Архипа Куїнджі та Івана Айвазовського. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в Телеграмі.

«Окупанти повністю вивезли всі цінні експонати з Музею краєзнавства та Художнього музею. В Маріуполі зберігалось сім оригінальних шедеврів, які, за попередньою інформацією, були передані окупантам директоркою Маріупольського краєзнавчого музею Наталею Капусниковою, яка знала точне місце таємного зберігання шедеврів та особисто передала все з рук в руки», – написав Андрющенко.

Він зазначив, що директорка музею передала агресорам три картин Куїнджі «Червоний захід сонця», «Осінь», «Ельбрус», картину Айвазовського «Біля берегів Кавказу», картини Миколи Дубовського «Море» та «Ніч на Балтійському морі», роботу Калмикова «Архип Куїнджі». Також вона віддала бюст Куїнджі роботи скульптора Беклемішева та три ікони Ісус Христос Вседержитель, Богоматір з Немовлям, Іван Хреститель.

За словами Андрущенка, цінні експонати були заховані, проте директорка передала їх окупантам.

Також Андрющенко розповів, що Капусникова розповсюджує неправдиву інформацію про знищення музею бійцями полку «Азов» 15 березня.

Однак керівниця департаменту культури Маріупольської міськради Діана Трима саме 15 березня у другій половині дня була в обох музеях перед евакуацією та засвідчує, що Капусникова говорить неправду.