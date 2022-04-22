Колекція складалась з творів Юхима Харабета

Російські окупанти викрали та перевезли до Донецька унікальну колекцію Юхима Харабета з маріупольського музею медальєрного мистецтва. Про це повідомила пресслужба Маріупольської міської ради.

Колекція складалась з понад 700 експонатів, розміщених на 16 стендах. Вона була передана музею вдовою Харабета, народною артисткою України Світланою Отченашенко-Харабет. Вона яка загинула у Маріуполі в квітні 2022 року.

Дружина художника, Світлана Отченашенко-Харабет, померла у квітні (фото Маріупольської міської ради)

Юхим Харабет (1929-2004) – український медальєр, грек за походженням. Член Спілки художників УРСР. Заслужений діяч мистецтв УРСР, почесний громадянин міста Маріуполь.

Світлана Отченашенко-Харабет (1945-2022) – актриса театру, з 1966 року працювала у драматичному театрі Маріуполя. Померла 7 квітня 2022 року в міськлікарні № 2 окупованого Маріуполя. Причиною смерті став набряк легень.