Суд арештував майно автошколи в межах кримінального провадження про внесення неправдивих даних в національні інформаційні системи

Шевченківський районний суд Львова 5 травня наклав арешт на вилучене під час обшуків майно львівської автошколи «Бай драйв», працівників якої підозрюють в несанкціонованому втручанні в реєстри та підробці інформації. Відповідна ухвала суду оприлюднена в Єдиному державному реєстрі судових рішень 6 травня.

Ідеться про арешт майна – мобільних телефонів, планшетів, комп’ютера, SIM-карт, свідоцтв про проходження теоретичного навчання, документів, зокрема податкової звітності, та ключів доступу до системи НАІС тощо. Техніку та документи слідчі вилучили під час обшуків 27 квітня у приміщенні автошколи на вул. Пилипа Орлика, 2. Обшуки відбулися в межах кримінального провадження про можливе несанкціоноване втручання в роботу автоматизованої системи, що спричинило підробку інформації, відкритого 5 січня 2026 року за ч. 3 ст. 361 ККУ.

В ухвалі суду зазначено, що автошкола «Бай драйв» видавала свідоцтва про проходження навчання з чотирма інструкторами, які на той час вже були мобілізовані і проходили службу в ЗСУ, тобто насправді не могли проводити заняття. Імовірно неправдиві відомості посадовці школи вносили в національні інформаційні системи.

Автошкола «Бай драйв» проводить навчання за двома адресами у Львові – на вул. Пилипа Орлика, 2 та на вул. Залізничній, 9 (ЖК «Шенген»). Вона належить підприємцю з села Мала Горожанна Андрію Баю.

Додамо, що 28 квітня автошкола «Бай Драйв» уклала два договори з Шевченківським відділом соціального захисту управління соцзахисту ЛМР на навчання на водіїв категорії «В» ветерана та дружини учасника бойових дій в межах програми професійної адаптації.