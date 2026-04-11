Жінка незаконно отримала виплати на суму майже 125 тис. грн від держави

Залізничний районний суд Львова визнав Ольгу-Вероніку Добрій винною у підробці медичних довідок про хворобу її сина, який насправді був здоровим. Суд призначив їй три роки позбавлення волі, але змінив покарання на один рік іспитового строку.

За матеріалами справи, львів’янка Ольга-Вероніка Добрій у 2024 році купила підроблену медичну довідку про нібито рідкісну хворобу її сина. Зазначається, що матір замовила у незнайомця фейкову медичну довідку через інтернет, надавши особисті дані дитини та місце його проживання. Підроблену довідку, видану нібито від Відокремленого підрозділу «Лікарні інтенсивного лікування» КНП Стрийської міської ради, жінка отримала через кур’єрську службу.

За даними слідства, Ольга-Вероніка Добрій скористалася цією довідкою, щоб укласти договори з двома підприємствами на послуги «муніципальної няні» та подала заяви до органів соціального захисту на отримання компенсацій і допомоги. Так, жінка незаконно отримала виплати на суму майже 125 тис. грн від держави.

У суді обвинувачена повністю визнала свою вину та повідомила, що повністю відшкодувала шкоду. Суддя Богдана Гедз визнала Ольгу-Вероніку Добрій винною у підробленні та використанні документів (ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 190 ККУ) і призначила їй покарання у вигляді 3 років тюрми. Однак суд змінив ув’язнення на 1 рік іспитового строку. Вирок ще може бути оскаржений в апеляції.