У неділю, 12 квітня, близько 17:00 у селі Сокільники Львівського району сталася водій приміського автобуса зіткнувся з легковиком. 59-річний водій автобуса загинув на місці ДТП.

У понеділок, 13 квітня, у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА повідомили, що на автодорозі Львів – Пустомити – Меденичі водій приміського автобуса, який курсував за маршрутом Львів – Полянка (автобус №119), виїхав на зустрічну смугу. Там автобус зіткнувся з автомобілем Volkswagen Golf, за кермом якого перебувала 37-річна мешканка Пустомит.

Унаслідок зіткнення 59-річний водій автобуса, мешканець Львова, загинув на місці події. Наразі встановлюють усі обставини ДТП.