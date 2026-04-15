Жінка звернулася зі скаргою на біль і закладеність вуха

На консультацію до отоларингологів Центральної міської клінічної лікарні Івано-Франківської міської ради звернулася пацієнтка зі скаргами на біль і закладеність лівого вуха. Під час профілактичного огляду лікарі майже біля барабаннної перетинки несподівано виявили павука, повідомили у лікарні.

Отоларингологиня Андріана Мельник каже, що у літній сезон такі ситуації трапляються значно частіше, ніж здається. Лікарка радить у таких випадках дотримуватися головного правила – не намагатися дістати комаху самостійно. Це може не лише погіршити ситуацію, а й спричинити травму слухового проходу чи навіть барабанної перетинки. У таких випадках слід звернутися до лікаря, який швидко та безпечно видалить стороннє тіло і перевірить, чи немає ушкоджень.

Павук проник доволі глибоко, майже до барабанної перетинки

Лікарі також не радять самостійно капати будь-які рідини у вухо. Це може змусити комаху рухатися активніше, що підвищує ризик травмування.

Отоларинголониня також наголошує, що вушна сірка – це не бруд. Це природний захисний механізм, який допомагає затримувати пил, мікроорганізми і навіть дрібних комах.

«Видаляючи сірку повністю, ви позбавляєте вухо природного бар’єру. Навіть у випадку цієї пацієнтки павук зміг проникнути досить глибоко – майже до барабанної перетинки», – пояснює Андріана Мельник.

Надмірна гігієна, за її словами, може нашкодити більше, ніж допомогти.