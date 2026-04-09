Дитячі хірурги Львова допомогли дівчинці позбутися вродженої вади

Даринка з Хмельницького народилася з вродженою вадою кишківника – хворобою Гіршпрунга, але правильний діагноз дівчинці поставили лише у 10-річному віці спеціалісти львівської дитячої лікарні св. Миколая. Дівчинка від народження страждала від болю у животі. Увесь цей час у неї лікували гастрит, лактозну непереносимість, дуоденіт, але краще не ставало, а навпаки, гірше. Причину хронічного нездужання дівчинки вдалося виявити львівським дитячим хірургам і успішно усунули її під час оперативного втручання.

Що тільки не лікували в Даринки за ці 10 років – гастрит, лактозну непереносимість, дуоденіт, але лікування не приносило полегшення. Торік стан дитини погіршився: закрепи почастішали, а біль у животі ставав дедалі сильніший. Тоді батькам порадили спробувати ще звернутися по допомогу до львівської дитячої хірургині Галини Курило. Вона відразу запідозрила хворобу Гіршпрунга, а детальне обстеження лише підтвердило її здогади,повідомили у лікарні.

Даринка з лікарями, які її оперували

«Хвороба Гіршпрунга — це важка вроджена вада кишківника, яка характеризується відсутністю нервових закінчень у ділянці товстої кишки та, як наслідок, хронічним порушенням травлення. Недуга може довго маскуватися під інші захворювання та призвести до кишкової непрохідності, запалення, інтоксикації організму, порушень росту і розвитку, а в найгіршому випадку – до летального результату», – кажуть у медзакладі.

Єдиний дієвий спосіб порятунку у такому випадку – видалення недієздатної частини кишківника. Оперувати дівчинку взялися завідувач хірургічного відділення Денис Конопліцький та дитяча хірургиня Галина Курило. Щоб не пропустити найменшої частинки з відсутніми нервовими клітинами, хірурги під час операції перевіряли всі зразки у лабораторії. І коли їм вдалося повністю вирізати непрацюючу частину кишки, вони успішно з’єднали її здорові кінці.

З моменту операції минуло вже кілька місяців. Дівчинка добре почувається, біль у животі та інші симптоми, які дошкуляли їй роками, зникли. Вона може їсти все, що хоче, і каже, що їй навіть дозволили з’їсти гамбургер, про який вона так довго мріяла.