На сайті проєкту публікують профілі засуджених із таймером очікування обміну

Понад 400 українців, які відбувають покарання за колабораціонізм, просять передати їх Росії в обмін на українців, які перебувають у російському полоні. Про це у середу, 15 квітня, повідомив проєкт «Хочу к своим».

На сайті проєкту «Хочу к своим» розміщено 404 профілі засуджених за колабораціонізм, які хочуть виїхати до Росії в обмін на військовополонених. Власник кожного профілю, що міститься на сайті, погодився на публічне висвітлення свого наміру взяти участь в обміні. Крім того, кожна анкета має таймер, на якому вказано, скільки часу засуджений очікує на обмін.

Наразі найменше часу очікує Ріта Кукса з Донецької області – 2 місяці і 11 днів. Жінку засудили до 15 років ув’язнення за державну зраду. Встановлено, що у 2024 році вона співпрацювала з російською ФСБ, надаючи інформацію про розташування українських військових у місті Селидове на Донеччині.

Держзрадниця Ріта Кукса, яка хоче виїхати до Росії в межах обміну полоненими

Найдовше обміну очікує Гліб Манаков з Луганської області – 2 роки та три дні. Чоловіка засудили до ув’язнення строком на 12 років за державну зраду. У 2022 році Манаков збирав для росіян інформацію щодо розташування ЗСУ у Лисичанську.

Держзрадник Гліб Манаков, який хоче виїхати до Росії в межах обміну полоненими

«Російській владі відомо про бажання кожного колаборанта, представленого на сайті hochuksvoim.com, виїхати до РФ. Але Москва поки не поспішає повертати своїх колишніх агентів. Тепер, опинившись у в’язниці, вони цікаві Росії тільки як матеріал для пропаганди та фейків», – наголошують куратори проєкту.

Зазначається, що за весь час існування проєкту (з 25 липня 2024 року) Росія забрала з України лише 70 колаборантів під час обміну у травні 2025 року. При цьому у квітні 2025 року про бажання виїхати до Росії заявляли 300 засуджених за колабораціонізм українців. Куратори «Хочу к своим» закликають українців не співпрацювати з росіянами, оскільки ті не виконують своїх обіцянок і не бажають забирати до Росії своїх колишніх агентів.

Нагадаємо, 23 травня 2025 року Україна передала Росії 70 колаборантів в обмін на 120 цивільних українців, які перебували у російському полоні. Серед переданих Росії були соратник Віктора Медведчука Олександр Тарнашинський, а також колишній підполковник СБУ у Луганську Віталій Васильєв.