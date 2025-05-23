Олександр Тарнашинський та Віктор Медведчук

У п’ятницю, 23 травня, у межах обміну полоненими Україна передала Росії 70 колаборантів. Серед них – соратник Віктора Медведчука Олександр Тарнашинський, а також колишній підполковник СБУ у Луганську Віталій Васильєв. Про це повідомили проєкт «Хочу к своим», а також російське видання, що спеціалізується на журналістських розслідуваннях «Важные истории».

Така масштабна передача колаборантів Росії відбулась вперше. У межах обміну полоненими Росії передали 70 зрадників, натомість до України повернулися 120 цивільних заручників, яких росіяни утримували у неволі.

Як відомо, на сайті проєкту «Хочу к своим» засуджені колаборанти, які хочуть виїхати до Росії, мають свої профілі. Кожен профіль має таймер, на якому вказано, скільки часу засуджений очікує на обмін. Сьогодні на профілях 31 колаборанта, яких передали у межах обміну Росії, з’явилися помітки «Виїхав/виїхала».

Серед тих, кого передали Росії, Олександр Тарнашинський – один із лідерів партії «Український вибір», що була підконтрольна голові проросійської ОПЗЖ Віктору Медведчуку. СБУ затримала Тарнашинського у травні 2022 року. За даними слідчих, він разом з російськими спецслужбами готував держпереворот для захоплення влади в Україні.

«Зловмисник розробив концепцію “народного самодержавства”, яка передбачала насильницьке захоплення влади, знищення фінансово-економічної системи та зміну держкордону. Ці ідеї просували через розгалужену мережу підконтрольних громадських організацій», – йшлося у повідомленні СБУ.

У 2023 році суд призначив Тарнашинському покарання у вигляді позбавлення волі строком на 5 років. Судячи з профілю Тарнашинського на сайті проєкту «Хочу к своим» він очікував виїзду до Росії 11 місяців та 9 днів.

Профіль Олександра Тарнашинського на сайті проєкту «Хочу к своим»

Також Росії передали Віталія Васильєва – колишнього підполковника аналітичного відділу СБУ у Луганську. За даними проєкту «Миротворец», Васильєв був одним з організаторів псевдореферендуму в Луганську щодо так званого приєднання до Росії. Він погрожував місцевим жителям розправою у разі «неправильного» голосування чи неучасті.

У профілі Васильєва на сайті «Хочу к своим» вказано, що у 2020 році він отримав паспорт так званої ЛНР та погодився співпрацювати з владою псевдореспубліки. Зокрема, за значну грошову винагороду, він обіцяв залучити своїх знайомих, серед яких співробітники СБУ, до співпраці з окупантами. Суд визнав Васильєва винним у державній зраді та призначив покарання у вигляді ув’язнення строком на 5 років. Держзрадник очікував на виїзд до Росії 9 місяців та 2 дні.

Профіль Віталія Васильєва на сайті проєкту «Хочу к своим»

До слова, 30 квітня проєкт «Хочу к своим» повідомляв, що загалом виявили бажання виїхати до Росії в обмін на українців, які перебувають у російському полону, 300 людей, засуджених за колабораціонізм та/або держзраду. На той час обміну дочекався лише один колаборант –Василь Мехеда з Київщини.

Нагадаємо, 23 травня, відбувся перший етап обміну полоненими між Україною та Росією за формулою «1000 на 1000». До України повернули 390 українців: 270 військових та 120 цивільних. Про цей обмін Україна та Росія домовилися під час прямих перемовин у Стамбулі, однак досягти домовленості щодо припинення вогню того дня сторонам не вдалося. Відомо, що російська делегація висунула українській неприйнятні вимоги.