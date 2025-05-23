Додому повернулися 390 українців

Україна та Росія у п’ятницю, 23 травня, провели частину великого обміну полоненими «1000 на 1000» про який домовилися під час перемовин у Стамбулі. Додому повернулися 390 українців. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Повертаємо наших людей додому. Реалізовано першу частину домовленості про обмін «1000 на 1000». Ця домовленість була досягнута на зустрічі в Туреччині, і важливо реалізувати її повністю. Сьогодні – 390 людей. Субота й неділя – очікуємо продовження обміну», – повідомив президент.

Зеленський наголосив, що Україна продовжить дипломатичну роботу, щоб такі кроки ставали можливими.

Зазначимо, що про завершення великого обміну полоненими спершу повідомив президент США Дональд Трамп.

«Завершився великий обмін полоненими між Росією та Україною. Він набуде чинності найближчим часом. Можливо, це призведе до чогось великого?», – йшлося у його дописі.

Та як згодом стало відомо hromadske з власних джерел, що обмін на момент публікації Трампа ще тривав. Джерело також зазначило, що обмін полоненими «1000 на 1000» триватиме кілька днів.

За словами російських ЗМІ, обмін відбувся на кордоні України та Білорусі. Telegram-канал Mash написав, що військовополонених тримали в прикордонній колонії у Сумах, в основному, це були бійці курського та харківського напрямків.

Нагадаємо, у п’ятницю, 16 травня, у турецькому Стамбулі пройшли переговори між українською, російською та турецькою делегаціями. Під час перемовин сторони домовилися провести обмін військовополоненими у форматі «1000 на 1000».

Попередній обмін полоненими відбувся 6 травня – тоді України повернула з російського полону 205 захисників.