300 українців, яких засудили за колабораціонізм, виявили бажання виїхати до Росії в обмін на українців, які перебувають у російському полону. Про це у середу, 30 квітня, повідомив проєкт «Хочу к своим».

Зазначається, що на сайті проєкту «Хочу к своим» засуджені колаборанти, які хочуть виїхати до Росії, мають свої профілі. Кожен профіль має таймер, на якому вказано, скільки часу засуджений очікує на обмін. Найменше чекає колаборант Олексій Левін – 21 день. Він співпрацював з росіянами під час окупації рідного міста. Найдовше обміну очікує Анатолій Ільїн – 1 рік та 17 днів. Чоловіка засудили за збір та передачу росіянам інформації про розташування підрозділів ЗСУ.

Водночас автори проєкту зазначають, що наразі обміну дочекався лише один колаборант – Василь Мехеда з Київщини. Він очікував на обмін два з половиною місяці. Решта 300 – досі очікують, оскільки росіяни не хочуть визволяти своїх агентів.

«Російська влада поінформована про бажання кожного з трьохста українських зрадників виїхати до Росії. Але Москва відмовляється повертати своїх колишніх агентів. Тепер, опинившись у в’язниці, вони цікаві Росії тільки в якості матеріалу для пропаганди та фейків», – наголосили автори проєкту «Хочу к своим».

Проєкт «Хочу к своим» розпочав роботу 25 липня 2024 року. Це спільний проєкт Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, ГУР, СБУ та уповноваженого Верховної Ради з прав людини. За час його роботи п’ять колаборантів припинили співпрацю з окупантами, 35 потенційних колаборантів наразі перевіряють спецслужи завдяки отриманій інформації від громадян. 20 українців, які бажають жити в Росії, залишили заявки через спеціальну форму на сайті проєкту. Ці заявки опрацьовують представники Секретаріату уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

«Звертаємося до кожного і кожної, хто досі працює на ворога або планує це зробити: перейдіть на сайт “Хочу к своим” та перегляньте профілі тих, хто поклався на слово російських кураторів. Їхній приклад дає вам шанс зробити правильний висновок і припинити співпрацю з ворогом. Інакше ви опинитеся за гратами забуті власним народом і покинуті своїми колишніми московськими “наставниками”, які зараз просять вас діяти проти українців і обіцяють золоті гори», – наголошую координатори проєкту.

Нагадаємо, двоє жителів Львівщини Владислав Козєєв і Володимир Ятровський, засуджені за співпрацю з окупантами, погодились на обмін у Росію.