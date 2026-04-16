У пожежі згорили чотири котеджі

На Львівщині під час пожежі в котеджному кооперативі загинув чоловік. Вогонь знищив чотири будинки. Про це повідомила пресслужба ДСНС у Львівській області.

Інцидент трапився 16 квітня у селі Межиріччя Шептицького району. О 13:14 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу на території дачного кооперативу.

На момент прибуття рятувальників суха трава горіла окремими осередками, а полум’я вже перекинулося на чотири дачні будинки. Під час ліквідації пожежі біля згарища одного з будинків рятувальники виявили тіло людини. Особу загиблого наразі встановлюють, як і обставини трагедії.

Близько 16:00 пожежу ліквідували. Рятувальники застерігають від спалення сухої трави – вогонь поширюється миттєво, а вітер розносить полум’я на значні відстані.