Горів будинок у селі Смереків

У вівторок, 14 квітня, у селі Смереків Куликівської громади на Львівщині в результаті пожежі у власному будинку загинуло літнє подружжя.

За даними ДСНС Львівщини, пожежа сталася близько обіду в одноповерховому цегляному житловому будинку в селі Смереків Львівського району. На момент прибуття пожежників з вікон будинку виривався густий чорний дим, а всередині вже вирувало полум’я.

«Площа пожежі становила близько 30 м2 – горіли речі домашнього вжитку. Сильне задимлення значно ускладнювало роботу рятувальників. Існувала загроза розповсюдження пожежі. Вогнеборці працювали в апаратах захисту органів дихання та зору», – розповіли в ДСНС.

Під час гасіння пожежі у задимленому будинку знайшли тіла власників – чоловіка та дружини 1938 і 1944 років народження.

Пожежу оперативно загасили. Причини трагедії встановлюють фахівці.