У неділю, 5 квітня, у Львові на вул. Виговського виникла пожежа на останньому поверсі п’ятиповерхового будинку. За попередніми даними, займання сталося через те, що восьмирічний хлопчик грався запальничкою на балконі. Про це повідомили у ДСНС Львівщини.

На момент прибуття рятувальників із балкона квартири на п’ятому поверсі вибивалося полум’я. Вогнеборці працювали в апаратах захисту органів дихання та зору і оперативно ліквідували займання.

Як з’ясувалося, імовірною причиною пожежі стало необережне поводження дитини з вогнем.

Унаслідок події ніхто не постраждав. Після ліквідації пожежі рятувальники провели з хлопчиком профілактичну бесіду щодо правил безпеки.

До гасіння залучили 19 рятувальників, шість одиниць спецтехніки, а також шість курсантів Львівського державного університету безпеки життєдіяльності та ще одну одиницю техніки.