Поруч зі складом - стихійне сміттєзвалище та різні підприємства

У четвер, 26 березня, в селі Солонка біля Львова рятувальники загасили масштабну пожежу в промисловій зоні.

Виклик про пожежу, повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Львівській області, надійшов о 12:47. До місця події були направлені підрозділи за підвищеним номером виклику. Згідно з класифікацією рангів пожеж, це означає, що гасіння пожежі передбачає залучення більшої кількості сил та засобів та вказує на масштабність, загрозу значних збитків.

«На момент прибуття надзвичайників до місця події була загроза перекидання вогню на поруч розташовані будівлі. Кому належить складська будівля, визначається», – сказав у коментарі ZAXID.NET речник ГУ ДСНС Львівщини Ігор Курус.

Зі слів мешканців Солонки, складська будівля розташована в промисловій зоні – поруч є автосервіс, готель, шиномонтаж, склад пиломатеріалів, майстерня ремонту дизельних двигунів тощо. Також з відео рятувальників видно, що біля будівлі утворилось стихійне сміттєзвалище. До слова, на Google Maps це місце позначене як «свалка».

Пожежу загасили о 14:21. Внаслідок події ніхто не постраждав. Причини виникнення займання встановлюються.