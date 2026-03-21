Пожежа спалахнула у будівлі, де працює компанія LPP Holding

Промисловий комплекс в чеському місті Пардубіце, де у п’ятницю, 20 березня, сталася пожежа, виготовляв дрони для постачання Україні. Про це повідомляє Deník.

Відомо, що у будівлі працює компанія LPP Holding, яка співпрацює з ізраїльською Elbit Systems у сфері розробки та виробництва дронів. Частину безпілотників, зокрема модель Divoká svině, передають Україні в межах волонтерської ініціативи Dárek pro Putina («Подарунок для Путіна»). За попередніми даними організаторів збору, інцидент не вплинув на постачання дронів.

Чеські правоохоронці розслідують пожежу як можливий умисний підпал. Про це повідомили рятувальники та поліція, зазначивши, що вогонь виник у складському приміщенні та поширився на сусідню будівлю. Постраждалих немає. Після появи у ЗМІ заяви групи «Фракція землетрусів», яка взяла на себе відповідальність за підпал, слідство розглядає також версію терористичного акту. Учасники цієї групи виступають проти використання ізраїльської зброї та заявили, що атакували об’єкт через його роль у війні в Газі.

V ČR se stal další teroristický útok na zbrojní výrobu. Byla jen otázka času, kdy se to stane. Přesto vláda škrtla 10% peněz i tajným službám. Asi proto, že obrana a bezpečnost nejsou pro "naši lidi" důležitý. Imho, terčem útoku byla LPP, která taky vyrábí drony Divoká svině na… pic.twitter.com/QQ0hj0zDdg — Dárek pro Putina (@DarPutinovi) March 20, 2026

У компанії LPP Holding підтвердили факт пожежі, але утрималися від коментарів щодо причин інциденту до завершення розслідування.

Міністр внутрішніх справ Чехії Любомир Метнар зазначив, що, за наявною інформацією, інцидент може бути пов’язаний із терористичною діяльністю. Справу розслідують за відповідною статтею кримінального законодавства.

Нагадаємо, 25 березня 2025 року у чеському місті Полічка на складі машинобудівного заводу прогримів вибух. Мова йшла про підприємство Poličské strojírny, яке є єдиним у Чехії виробником великокаліберних боєприпасів, які масово передаються Україні в межах чеської ініціативи.