Внаслідок пожеж постраждали автентичні будівлі в музеї

У Канаді через лісову пожежу постраждала територія музею просто неба «Село спадщини української культури». Вогонь знищив чи пошкодив кілька будівель, повідомили у суботу, 19 квітня, у пресслужбі королівської канадської кінної поліції.

Лісові пожежі зачепили культурний осередок, розташований біля національного парку Елк-Айленд у канадській провінції Альберта. «Село спадщини української культури» біля міста Едмонтон постраждало внаслідок загорянь.

«Поліція може підтвердити, що пожежа поширилася на споруди селища культурної спадщини України. Громадян просять уникати цієї ділянки та використовувати альтернативні маршрути для подорожей», – повідомили правоохоронці.

У соцмережах поширили світлини, на яких видно дим в районі музею. На деяких фото видно знищений вогнем головний туристично-інформаційний центр.

Місцева влада спершу оголосила евакуацію, проте згодом її скасувала. Станом на вечір 18 квітня пожежу в районі українського музею локалізували.

Зазначимо, «Село спадщини української культури» – музей просто неба, який відтворює життя та побут українських емігрантів у Канаді у 1892-1930 роками. Зокрема, на території музею розташовані автентичні будинки українських першопрохідців в Альберті, а також церкви, зерносховище, школи та інші пам’ятки.