Правоохоронці евакуювали працівників заводу та перекрили дороги до нього

У вівторок, 25 березня, у чеському місті Полічка на складі машинобудівного заводу прогримів вибух. За попередніми даними, вибух пролунав у печі, в якій готують суміш для патронів, повідомило чеське видання iDNES.cz.

Вибух пролунав приблизно о 09:00 на одному зі складів заводу Poličské strojírny, який спеціалізується на машинобудуванні. Після звуку вибуху виникло загоряння.

За попередньою інформацією, вибух спричинила несправність технологічної печі, в якій створюють суміш для патронів. Одна людина отримала серйозні травми, решту працівників евакуювали з виробництва через ризик подальшого загоряння.

«На місці події був один постраждалий співробітник, який був розчавлений. Наразі ми не знаємо більше про травми», – повідомили співрозмовники видання.

Дорогу між містом Короухві та Полічкою перекрили через оголошення надзвичайної ситуації в регіоні. Втім, за даними рятувальників, місцевим мешканцям нічого не загрожує.

Зазначимо, окрім проведення ремонту та модернізації військової техніки, Poličské strojírny є єдиним у Чехії виробником великокаліберних боєприпасів, які масово передаються Україні в межах чеської ініціативи. Наразі правоохоронці не повідомили, чи розглядається версії диверсії на заводі чи причетності до вибуху російських спецслужб.

До слова, у 2017 році на заводі у Полічці вибухнула пластикова вибухівка для боєприпасів всередині гідравлічного преса, що спричинила пожежу та подальшу детонацію боєприпасів. Внаслідок вибухів постраждали 19 людей, зокрема, семеро пожежників. Справу, яку розслідували чотири роки, врешті-решт закрили – правоохоронці кваліфікували її як проступок компанії та трьох людей.