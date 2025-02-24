Російське консульство у Марселі

У понеділок, 24 лютого, на території російського консульства у французькому Марселі пролунав вибух. Про це повідомили видання BFMTV і La Marseillaise, а згодом підтвердили працівники консульства.

Вибух пролунав приблизно о 08:00 24 лютого. За даними ЗМІ, невідомі кинули у сад консульства два коктейлі Молотова – втім, у поліції повідомили, що на територію російської дипустанови кинули два вибухових пристрої, один з яких одразу здетонував.

Водночас голова російського консульства повідомив, що вибух лунав всередині установи. Внаслідок цього ніхто не постраждав.

На місці події працюють понад 30 пожежників та правоохоронців. Приблизно о 10:00 відбулося розмінування другого пристрою, який кинули невідомі – на території консульства пролунав другий вибух.

Зазначається, що російське консульство розташоване на авеню Амбруаз-Паре, де також розташовані низка інших консульств – зокрема, Єгипту, Тунісу, Вірменії та Сан-Томе і Принсіпі.