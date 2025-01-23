Двоє з них загинули, ще один потрапив до лікарні

Двоє ФСБешників загинули внаслідок підриву автомобіля в тимчасово окупованому Бердянську. Про це у четвер, 23 січня, повідомив аналітик Петро Андрющенко та місцеве видання «Бердянськ сьогодні».

У четвер, 23 січня, близько 04:00 в Бердянську пролунав вибух. За інформацією мешканців, в мікрорайоні Колонія на восьмій лінії вибухнув автомобіль.

Редакція «Бердянськ сьогодні», посилаючись на джерела в правоохоронних органах, повідомила, що внаслідок вибуху ліквідували співробітників ФСБ.



«За інформацією, яка вимагає перевірки, співробітники ФСБ облаштували собі приміщення для роботи в будівлі будинку культури «Райагропромпостач», розташований в мікрорайоні Колонія. Сьогодні вранці поряд з ними пролунав вибух», – йдеться у дописі.

Андрющенко зазначив, що в тимчасово окупованому місті вибухнула машина, коли співробітники ФСБ сідали у транспорт. Двоє з них загинули, ще один потрапив до лікарні.

Розташування підриву ФСБешників у Бердянську

Нагадаємо, 24 грудня в Бердянську на вулиці Європейська у дворі будинку вибухнув та згорів автомобіль, який належав голові окупаційної ради Василю Нечету.

Також повідомляли, що 4 січня на окупованій Донеччині внаслідок удару безпілотника загинув позаштатний кореспондент російського пропагандистського видання «Известия» Олександр Мартем’янов. Окрім цього, поранення отримали ще п’ятеро російських медійників.