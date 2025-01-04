У суботу, 4 січня, на окупованій Донеччині внаслідок удару безпілотника загинув позаштатний кореспондент російського пропагандистського видання «Известия» Олександр Мартем’янов. Окрім цього, поранення отримали ще п’ятеро російських медійників. Про це повідомили російські медіа й Telegram-канал Astra в суботу, 4 січня.

За повідомленням ТАСС, російські пропагандисти нібито везли гуманітарну допомогу в храм, коли неподалік Горлівки в їхній автомобіль влучив безпілотник.

Агентство «Известия» заявило, що їхній позаштатний кореспондент Олександр Мартем’янов загинув від удару дрона ЗСУ по цивільній машині на трасі Донецьк – Горлівка на окупованій території Донеччини.

Загиблий внаслідок удару БпЛА російський журналіст Олександр Мартем’янов (Фото з відкритих джерел)

Поранення внаслідок атаки БпЛА отримали кореспонденти «РИА Новости» Максим Романенко і Михайло Кевхієв, а також співробітники видання «Блокнот». Редакція «РИА Новости» повідомила, що її журналісти перебувають у задовільному стані, їх доправили в одну з лікарень Донецька.

Агентство також опублікувало відео з місця удару дрона по автомобілі зі журналістами російських пропагандистських медіа.

Як повідомляв ZAXID.NET, 3 січня у місті Шуя Івановської області Росії підірвали 29-річного капітана Костянтіна Наґайко. Військовий причетний до вбивства 59 цивільних у селі Гроза в жовтні 2023 року.