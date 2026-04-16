Нестора Шуфрича зобовʼязали носити електронний браслет

У четвер, 16 квітня, Шевченківський районний суд Києва відпустив з-під варти під домашній арешт підозрюваного у державній зраді нардепа Нестора Шуфрича. Про це повідомило Watchers.Media.

За рішенням суду, Нестора Шуфрича зобовʼязують цілодобово перебувати за місцем реєстрації у Київській області. Серед винятків – випадки отримання медичної допомоги чи перебування в укритті під час повітряної тривоги.

Шуфрич має носити електронний браслет та здати всі документи для виїзду за кордон. Крім того, він має прибувати до суду та слідства на вимогу і не спілкуватися зі свідками у справі.

У пресслужбі Офісу генпрокурора повідомили, що заперечували проти зміни запобіжного заходу для Шуфрича.

«У судовому засіданні прокурори звертали увагу суду на тяжкість інкримінованих йому кримінальних правопорушень, зокрема державної зради, а також на ризики, які, на переконання сторони обвинувачення, не втратили актуальності. Попри це, суд ухвалив змінити йому запобіжний захід: замість тримання під вартою обвинувачений перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом із носінням електронного засобу контролю. Зазначена ухвала суду оскарженню не підлягає», – повідомили у пресслужбі Офісу генпрокурора.

Нагадаємо, СБУ та ДБР підозрюють Нестора Шуфрича у державній зраді, фінансуванні Росгвардії у Криму та підривній діяльності. За даними слідчих, Шуфрич зареєстрував придбану у Криму нерухомість за російськими законами, а потім надав її у користування російським військовим. Крім того, нардеп неодноразово свідомо поширював російську пропаганду під час своїх публічних виступів та інтерв’ю.

З 15 вересня 2023 року Нестор Шуфрич перебував у СІЗО без права внесення застави. Втім, у січні 2026 року суд дозволив йому вийти з-під варти під заставу в розмірі понад 33 млн грн. Сторона Шуфрича заявила, що підозрюваний не може сплатити заставу через персональні санкції та блокування банківських рахунків. Водночас син нардепа Олександр висловив сподівання, що гроші на рахунок суду сплатять соратники Шуфрича.