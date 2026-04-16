Висота будинків становитиме від 6 до 8 поверхів

У мікрорайоні Під Голоском планують збудувати новий житловий комплекс із дитсадком, який передадуть у власність міста. Оновлений проєкт ЖК представили мешканцям мікрорайону під час зустрічі 15 квітня, передає пресслужба Львівської міськради.

Йдеться про будівництво житлового комплексу на 171 квартиру, що складається з кількох будинків на 6 і 8 поверхів. Забудовник відкоригував проєкт після консультацій із мешканцями району, зокрема зменшив поверховість і переглянув планування території. Також інвестор погодився збільшити кількість місць у дитячому садку, який збудує та передасть місту – зі 120 до 195. У ЖК передбачено близько 240 паркомісць: у дворівневому підземному паркінгу та гостьові зовні.

За словами головного архітектора міста Антона Коломєйцева, забудовник також забрав із проєкту раніше плановану дорогу попід саму забудову – тепер там буде пішохідна зона.

«Маємо на розгляді проєкт, в якому передбачено забудову середньої поверховості – 6 поверхів, кутові будинки мають 7-8 поверхів, які розташовані по рельєфу, тож ця поверховість зростає. Є 5 тис. м² комерційних площ, де може бути найрізноманітніше обслуговування мешканців. Передбачено достатньо велику кількість паркомісць. Забудовник взяв на себе зобов’язання щодо облаштування зеленої зони та садочка на вул. Під Голоском», – повідомив Антон Коломєйцев.

Мешканка району Анастасія Сейко розповіла, що серед зауважень було зменшити кількість виїздів на Малоголосківську і перенаправлення їх на вул. Під Голоском, і ці зауваження врахували.

Також забудовник надав гарантійний лист, за яким зобовʼязався зберегти рекреаційну територію навколо і не встановлювати огородження.

Зазначимо, що будівництво вестиме компанія «Портерра Груп», яка входить до орбіти девелопера «Аурум», що належить родині колишнього львівського податківця Ореста Вітика.