На території автостанції №3 по вул. Гетьмана Мазепи зводять 16-поверхівку

Петиція за збереження автостанції в Івано-Франківську, на місці якої почалось будівництво 16-поверхівки, за три дні набрала 287 голосів. Документ має розглянути міська рада.

Йдеться про територію автостанції №3 на вул. Гетьмана Мазепи. На замовлення суборендатора комунальної землі – «Івано-Франківського обласного підприємства автобусних станцій» – компанія «Благо Буд» почала зводити багатоквартирний житловий будинок.

Щоб зупинити будівництво, 13 квітня мешканці міста зареєстрували петицію до міської ради. Люди просять публічних пояснень, перевірки законності зміни цільового призначення землі, а також оцінки впливу забудови на транспорт міста.

Станом на 16:30 16 квітня петиція зібрала 287 з 250 голосів, необхідних для розгляду владою міста.

Водночас міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків в ефірі радіо «Західний полюс» заявив, що автостанція декілька років не працює і закономірно, що ті райони, які колись були «далекою окраїною» стають все ближче до центру міста.

«Власник, який також володіє автостанціями на Пасічній та Тисменицькій, звернувся до міської ради. Міськрада прийняла детальний план території, згідно з яким змінено цільове призначення землі під будівництво багатоквартирних будинків. Вони ухвалять рішення, що далі робити, але повністю мають забезпечити благоустрій, висадку дерев, велодоріжку», – сказав Руслан Марцінків.

Нагадаємо, детальний план території для багатоквартирної забудови на вул. Гетьмана Мазепи, 162А розробили на підставі рішення Івано-Франківської міськради від 20 червня 2024 року. Містобудівною документацією тут передбачено негазифікований 16-поверховий будинок на 100 квартир з підземним паркінгом на 43 автомобілі. Генеральним підрядником виступає місцева компанія «Благо Буд» відомого бізнесмена з Івано-Франківська Андрія Луцького.