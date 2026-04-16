Однією з причин звільнення Дмитра Братішка називають втрату Сіверська

Командувачем оперативного командування «Схід» призначили генерал-майора Віктора Ніколюка. Він замінив на посади Дмитра Братішка, повідомили у пресслужбі Сухопутних військ ЗСУ у четвер, 16 квітня.

Нового командувача ОК відрекомендував бійцям командувач Сухопутних військ Геннадій Шаповалов.

«Віктор Дмитрович Ніколюк – досвідчений військовий, командував 92 окремою механізованою бригадою, 169 Навчальним центром та оперативним командуванням “Північ”. На початку повномасштабного вторгнення керував обороною Чернігівщини. 10 березня 2022 року отримав звання Героя України», – повідомили у пресслужбі Сухопутних військ.

50-річний Віктор Ніколюк народився на Кіровоградщині. Навчався у Харківському гвардійському вищому танковому командному училищі та Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського.

Протягом 2013-2017 років був командиром у 92 ОМБр, а згодом до 2021 року обіймав посаду начальника навчального центру «Десна».

У 2021 році його призначили командувачем ОК «Північ», а в 2024 році – командувачем 10-го армійського корпусу. Вже у 2025 році Віктор Ніколюк став тимчасовим командувачем ОТУ «Донецьк».

Нагадаємо, 11 квітня у пресслужбі 11-го армійського корпусу повідомили, що його командир Сергій Сірченко йде з посади. За даними «УП», однією з причин звільнення Сірченка стала втрата міста Сіверськ на Донеччині. На його місце призначили бригадного генерала Олексія Майстренка.

До слова, 16 квітня «Українська правда» повідомила, Дмитра Братішка переміщають з посади командувача ОК «Схід». Джерела видання стверджують, що однією з причин переведення Братішка, як і в випадку з Сірченком, стала втрата Сіверська.