Сергій Сірченко очолював корпус з 2024 року

Командир 11-го армійського корпусу ЗСУ бригадний генерал Сергій Сірченко йде з посади. Про це повідомили у суботу, 11 квітня, у пресслужбі корпусу.

50-річний Сергій Сірченко обіймав посаду командира з 2024 року. За його словами, він провів на посаді майже 500 днів.

«Я не був ідеальним командиром. На війні ідеальних не буває.

Бувало – тиснув. Помилявся. Мовчав, коли треба було говорити.

Але одне я знаю точно. Я ніколи не ставав за вами.

Я стояв поруч», – написав Сірченко.

Зазначимо, раніше Сергій Сірченко служив у 128-й окремій гірсько-штурмовій бригаді. Брав участь у бойових діях на сході України з 2014 по 2018 рік. Очолював 56-у ОМПБр та виконував бойові завдання на Запоріжжі та Донеччині, зокрема, у Вугледарі та Бахмуті. У 2023 році став заступником командувача військ оперативного командування «Схід», а в 2024 році став командиром 11-го армійського корпусу та командувачем ОТУ «Луганськ».

Hromadske із посиланням на джерела у Силах оборони повідомило, що новим командиром корпусу стане 54-річний бригадний генерал Олексій Майстренко. Під час повномасштабного вторгнення він був командиром навчального центру «Десна» та очільником тактичної групи «Соледар».

За даними «Української правди» з посиланням на військових у зоні відповідальності 11-го армійського корпусу, серед причин звільнення Сірченка – втрата міста Сіверськ у Донецькій області. Нагадаємо, росіяни захопили місто у грудні 2025 року, скориставшися складними погодними умовами.

Ще в грудні «УП» писала, що після втрати Сіверська з посад зняли командування 54 ОМБр та 10 окремої гірсько-штурмової бригади, які обороняли місто та околиці. Причиною звільнення стали неправдиві доповіді командирів. Від 11-го армійського корпусу, який відповідав за оборону Сіверського напрямку, інформацію про втрату позицій приховували.

Після цього угруповання військ «Схід» відсторонило 11 корпус та Сергія Сірченка від управління ситуацією на Сіверську та утворило тактичну групу «Соледар», яку очолив Майстренко.