Полуничний чизкейк без випікання. Рецепт дня
До теми
Ідеальний літній десерт, який підкорює ніжною текстурою та насиченим ягідним смаком. У цьому рецепті полуниця використовується одразу в кількох варіантах: у вигляді пюре, шматочків і красивого верхнього шару. Готується такий чизкейк без духовки, тому стане чудовим вибором для спекотних днів. Рецепт від Kamelena.
Інгредієнти
|Печиво
|180 г
|Полуниця
|600 г
|Вершковий або кисломолочний сир
|500 г
|Вершки 33%
|150 г
|Цукрова пудра
|100 г
|Полуничне желе
|1 пакет
|Желатин
|5 г
|Гаряча вода
|200 мл
|Для декору:
|Полуниця
|300 г
|Желе для торта
|1 пакет
Спосіб приготування:
Крок 1
Розчиніть полуничне желе та желатин у гарячій воді, добре перемішайте до повного розчинення та залиште охолоджуватися.
Крок 2
Поділіть полуницю для начинки навпіл. Одну частину подрібніть у пюре, другу наріжте невеликими шматочками.
Крок 3
Збийте вершки до густої консистенції.Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Крок 4
Додайте вершковий або кисломолочний сир і ще раз збийте до однорідності.
Крок 5
Влийте полуничне пюре, попередньо процідивши його через сито, щоб видалити насіння.
Крок 6
Додайте цукрову пудру та ретельно збийте масу блендером.
Крок 7
Влийте охолоджене полуничне желе з желатином і добре перемішайте.
Крок 8
Поставте масу в холодильник до легкого загусання, періодично перемішуйте.
Крок 9
Додайте нарізану полуницю та обережно перемішайте.
Крок 10
Викладіть печиво на дно форми. За бажанням попередньо подрібніть його та змішайте з вершковим маслом для щільнішої основи.
Крок 11
Перекладіть сирно-полуничну масу у форму та розрівняйте поверхню.
Крок 12
Поставте чизкейк у холодильник до повного застигання.
Крок 13
Наріжте полуницю для декору тонкими скибочками та викладіть зверху.
Крок 14
Приготуйте желе для торта, згідно з інструкцією на упаковці, та полийте ним полуницю.
Крок 15
Залиште десерт у холодильнику до остаточного застигання.