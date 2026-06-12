Ідеальний літній десерт, який підкорює ніжною текстурою та насиченим ягідним смаком. У цьому рецепті полуниця використовується одразу в кількох варіантах: у вигляді пюре, шматочків і красивого верхнього шару. Готується такий чизкейк без духовки, тому стане чудовим вибором для спекотних днів. Рецепт від Kamelena.

Інгредієнти Печиво 180 г Полуниця 600 г Вершковий або кисломолочний сир 500 г Вершки 33% 150 г Цукрова пудра 100 г Полуничне желе 1 пакет Желатин 5 г Гаряча вода 200 мл Для декору: Полуниця 300 г Желе для торта 1 пакет Спосіб приготування: Крок 1 Розчиніть полуничне желе та желатин у гарячій воді, добре перемішайте до повного розчинення та залиште охолоджуватися. Крок 2 Поділіть полуницю для начинки навпіл. Одну частину подрібніть у пюре, другу наріжте невеликими шматочками. Крок 3 Збийте вершки до густої консистенції. Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google Додати Крок 4 Додайте вершковий або кисломолочний сир і ще раз збийте до однорідності. Крок 5 Влийте полуничне пюре, попередньо процідивши його через сито, щоб видалити насіння. Крок 6 Додайте цукрову пудру та ретельно збийте масу блендером. Крок 7 Влийте охолоджене полуничне желе з желатином і добре перемішайте. Крок 8 Поставте масу в холодильник до легкого загусання, періодично перемішуйте. Крок 9 Додайте нарізану полуницю та обережно перемішайте. Крок 10 Викладіть печиво на дно форми. За бажанням попередньо подрібніть його та змішайте з вершковим маслом для щільнішої основи. Крок 11 Перекладіть сирно-полуничну масу у форму та розрівняйте поверхню. Крок 12 Поставте чизкейк у холодильник до повного застигання. Крок 13 Наріжте полуницю для декору тонкими скибочками та викладіть зверху. Крок 14 Приготуйте желе для торта, згідно з інструкцією на упаковці, та полийте ним полуницю. Крок 15 Залиште десерт у холодильнику до остаточного застигання.