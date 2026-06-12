Рух відновили для всіх видів транспорту

У Кременці на Тернопільщині після ремонту аварійного моста відкрили проїзд на трасі державного значення Н-02. Рух дозволили для всіх видів транспорту між Кременцем та Почаєвом. Про це повідомила служба відновлення та розвитку інфраструктури Тернопільщини.

Як йдеться в повідомленні, ділянку дороги біля Кременця в напрямку Почаєва відкрили у п’ятницю, 12 червня, о 12:00. Йдеться про ділянку дороги Н-02 (М-06) Кременець – Біла Церква – Ржищів – Канів – Софіївка, яку закрили на ремонт 31 березня. Попри те, що завершення ремонту планували на 1 липня, підрядники впоралися на три тижні раніше від запланованого терміну.

Раніше ZAXID.NET писав, що міст біля Кременця збудували у 1947 році, востаннє його оновлювали у 1977 році. Під час обстеження моста спеціалістами ДП «Дорожній науково-технічний центр» було визначено, що конструкція може витримати навантаження не більше ніж 3,4 тонни. Такий стан потребував негайного відновлення, оскільки становив загрозу для учасників дорожнього руху. Відповідно, прийняли рішення про проведення комплексу ремонтних робіт.