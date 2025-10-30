Конструкції дл моста Японія надала в рамках проєкту «Екстренного відновлення»

Проїзд новим мостом у селі Чернихівці Тернопільського району відкрили 30 жовтня. Відремонтована конструкція розташована на дорозі Тернопіль – Ланівці, яка є частиною державної траси. Про це ZAXID.NET повідомили в Службі відновлення та розвитку інфраструктури Тернопільщини.

Міст через річку Гнізна зруйнувався на початку літа 2025 року, коли після сильної зливи по ньому проїхалася вантажівка. Тоді дорожники вирішили його полагодити за допомогою японських модульних конструкцій.

Міст через річку Гнізну – це перший міст в Україні, який відремонтований за допомогою японських модульних конструкцій. Матеріали безкоштовно передав уряд Японії в рамках проєкту «Програма екстреного відновлення». Гроші на облаштування під’їздів до споруди та укріплення основи виділили з державного бюджету.

Роботи з облаштування моста мали б завершити до 1 жовтня 2025 року. Однак в експлуатацію його ввели після всіх випробувань.

«За час робіт демонтували пошкоджений міст, звели нові опори штучної споруди, змонтували та встановили сам металевий міст, укріпили русло річки, влаштували габіони на відкосах моста, відновили підходи до штучної споруди та укріпили їх основу, нанесли горизонтальну розмітку. На сьогодні, допустиме навантаження на міст збільшилось у кілька разів і становить 100 тонн» – зазначив в коментарі ZAXID.NET керівник Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Тернопільській області Микола Довгошия.

Нагадаємо, що цьогоріч у червні водій вантажівки знехтував вимогами знаку заборони руху транспортного засобу вагою понад 28 тонн. Унаслідок цього частина мосту пошкодилася. З 6 серпня дорожники розпочали ремонтні роботи на цій ділянці.