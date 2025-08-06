Конструкцію ремонтуватимуть в селі Чернихівці

На Тернопільщині в селі Чернихівці перекриють рух для всіх видів транспорту на дорозі державного значення, яка сполучає Тернопіль із Збаражем, Ланівцями, Теофіполем. На трасі ремонтуватимуться міст через річку Гнізна, який через перевантажену фуру обвалився на початку червня 2025 року. Скільки часу триватимуть ремонти – поки що не повідомляють.

Нагадаємо, у селі Чернихівці Тернопільського району 3 червня обвалилися кілька балок моста після того, як по них після сильної зливи проїхала перевантажена піском вантажівка. Рух транспорту на цій ділянці дороги частково обмежили – автомобілям дозволили проїжджати лише однією смугою. З 6 серпня дорожники почали ремонтувати міст, повідомили в Державному агентстві відновлення та розвитку інфраструктури України.

«Старий міст замінять на нові модульні конструкції для швидкого відновлення руху транспорту. Матеріали надані Японським агентством міжнародного співробітництва (JICA) в рамках грантової допомоги Японії Україні, а саме за проєктом “Програма екстреного відновлення”», – йдеться в повідомленні Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України.

Схема об'їзду ремонту моста

Наразі в Службі відновлення та розвитку інфраструктури Тернопільщини розробили схему об’їзду ділянки. Рух здійснюватиметься за окремими маршрутами для легкового та вантажного транспорту.

Для легкових автомобілів об’їзд пролягає через комунальні дороги села Чернихівці;

об’їзд пролягає через комунальні дороги села Чернихівці; для вантажних автомобілів об’їзд буде дорогою місцевого значення «Збараж – Старий Збараж».

Також на дорозі «Тернопіль – Ланівці» працівники Служби відновлення встановлять спеціальні дорожні знаки і тимчасові схеми організації дорожнього руху об’їзду ділянки, яку ремонтуватимуть.

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