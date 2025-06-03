Прохздною для авто залишилася одна смуга руху

В селі Чернихівці Збаразької громади на дорозі Тернопіль – Ланівці частково зруйнувався автомобільний міст через річку Гнізна. Сталося це в обідню пору 3 червня після сильного дощу. В міській раді Збаража повідомили, що конструкції моста були давно вже зношені, а в Службі відновлення та розвитку інфраструктури Тернопільщини зазначили ZAXID.NET, що руйнування спричинила перевантажений вантажний автомобіль.

У Збаразькій громаді зазначили, що підрядна організація ТОВ «Авакс Проф» вже почала ремонтувати міст. «Часткове руйнування моста пов’язано з аномальними погодними умовами, спричиненими дощами та зливами, із зношеністю інженерних конструкцій моста, а також з проїздом великогабаритних транспортних засобів з перевищенням допустимого навантаження», – заявили у громаді.

В Службі відновлення та розвитку інфраструктури Тернопільщини в коментарі ZAXID.NET повідомили, що руйнування балки моста спричинила перевантажена фура. Вантажівку виявили на узбіччі поруч з мостом і розсипаним піском. Водій, який керував вантажівкою, ймовірно, намагаючись приховати вагу вантажу, висипав пісок на узбіччя поруч.

«На місці події представники Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Тернопільській області подали заяву до поліції щодо пошкодження державного майна та залишення винуватцем місця ДТП. На місці події працює слідчо-оперативна група. Важливо, що на даній ділянці дороги діє обмеження руху транспорту вагою не більше 28 тонн, про що інформує водіїв відповідний дорожній знак», – повідомили в Службі відновлення та розвитку інфраструктури Тернопільщини у вівторок, 3 червня.

Наразі рух транспорту на пошкодженому мосту частково обмежено – авто можуть проїхати лише однією смугою дороги. В міській раді Збаража також додали, що вже неодноразово звертались щодо необхідності ремонту дороги державного значення, що проходить територією громади. Однак через війну фінансування ремонту цих доріг в громаді – обмежили.