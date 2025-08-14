Ремонт на дорозі «Тернопіль – Ланівці» почали з 6 серпня

На Тернопільщині вперше в Україні збудують міст за допомогою сучасних японських технологій. На зруйнованому переїзді через р. Гнізна встановлять модульні конструкції японського виробництва. Ремонт на дорозі Тернопіль – Ланівці стартував 6 серпня і триватиме до 1 жовтня 2025 року.

Міст через річку Гнізна у селі Чернихівці Збаразької громади пошкодили на початку червня 2025 року. Через проїзд перевантаженої піском вантажівки балки моста не витримали і провалилися в річку. На початку серпня дорогу державного значення повністю перекрили для проїзду приватного і громадського транспорту та розпочали ремонт. Роботи проводить ТОВ «ТехноБудЦентр». За допомогою японських конструкцій міст обіцяють швидко полагодити.

«Старий міст замінять на нові модульні конструкції, які надані Японським агентством міжнародного співробітництва (JICA) в рамках грантової допомоги Японії Україні за “Програмою екстреного відновлення”. Модульні елементи мостів мають багато переваг: швидко монтуються та дозволяють у короткі терміни відновити транспортне сполучення», – повідомив керівник Тернопільської ОВА В’ячеслав Негода в четвер, 14 серпня.



️Наразі триває підготовка для облаштування модульної металевої прогонової будови. Дорожники зазначили, що новий міст мають побудувати і ввести в експлуатацію до 1 жовтня 2025 року. До цього часу на цій ділянці дороги в селі Чернихівці діє схема об’їзду:

Для легкових автомобілів об’їзд пролягає через комунальні дороги села Чернихівці;

об’їзд пролягає через комунальні дороги села Чернихівці; для вантажних автомобілів об’їзд буде дорогою місцевого значення «Збараж – Старий Збараж».

Схема об'їзду ремонту моста

Також на дорозі «Тернопіль – Ланівці» працівники Служби відновлення встановлять спеціальні дорожні знаки і тимчасові схеми організації дорожнього руху об’їзду ділянки, яку ремонтуватимуть.