З вівторка, 31 березня, біля Кременця на Тернопільщині перекриють рух для транспорту на трасі державного значення. Дорожники ремонтуватимуть аварійний міст, який востаннє оновлювали майже 50 років тому. У Службі відновлення та розвитку інфраструктури Тернопільщини оприлюднили схеми об’їзду транспорту.

Ділянку дороги біля Кременця в напрямку Почаєва перекриють з 18:00 31 березня. Це дорога Н-02 (М-06) Кременець – Біла Церква – Ржищів – Канів, повідомили в Службі відновлення та розвитку інфраструктури Тернопільщини.

Міст побудований у 1947 році, востаннє його оновлювали у 1977 році. Торік спеціалісти ДП «Дорожній науково-технічний центр» провели обстеження мосту та визначили, що конструкція наразі може витримувати навантаження не більше ніж 3,5 тонни. Такий стан потребує негайного відновлення, адже створює загрозу для учасників дорожнього руху.

У Службі відновлення оприлюднили схему об’їзду для легкового та вантажного транспорту. Вантажівки мають об’їжджати аварійну ділянку через Тернопіль, селище Залізці і місто Почаїв, а це приблизно 140 додаткових кілометрів.

Схема об'їзду ремонту моста біля Кременця



Ремонтні роботи обіцяють закінчити до 1 липня 2026 року. На дорогах встановили знаки, які попереджають про ремонт і вказують, як можна об’їхати аварійний міст.