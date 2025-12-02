Проєкт мають реалізувати до кінця 2026 року

У Чернівецькій області за майже 54,8 млн грн проведуть реконструкцію міжнародного пункту пропуску «Порубне – Сірет». Тендер на оновлення прикордонного пункту виграла тернопільська фірма «Техно-Буд-Центр». Дешевшу пропозицію іншого учасника тендерна комісія відхилила через виявлені у ній неточності, які підприємство не встигло виправити.

У Службі відновлення та розвитку інфраструктури Буковини 24 листопада зазначили, що на пункті пропуску з Румунією стартують роботи з капітальної реконструкції. Мають модернізувати територію і зробити її більш комфортною, ремонти проводитимуть обидві країни. На цей спільний проєкт передбачено понад 8 мільйонів євро, гроші надає Європейський Союз. Водночас українську частину пункту пропуску також ремонтуватимуть коштом державного бюджету.

У пункті пропуску проведуть розширення термінала, а саме збудують додаткові смуги для руху вантажних авто на в’їзд в Україну на 50 м та на території Румунії на 27 м. Окрім того, встановлять сучасну систему зважування та нового митного обладнання. Також побудують майданчик для відстою великовагового транспорту – щоб вантажівки не стояли у чергах вздовж дороги.

Українську частину міжнародного термінала ремонтуватиме тернопільська будівельна фірма «Техно-Буд-Центр». Це товариство виграло тендер на Prozorro, який оголосили 20 жовтня. За можливість провести ремонт на «Порубне – Сірет» з тернопільською компанією змагалося черкаське підприємство «Енергетично-дорожнє будівництво». Однак його пропозицію, дешевшу на майже 4 млн грн, Служба відновлення та розвитку інфраструктури Буковини відхилила. Причиною стали невідповідності, які підприємство зазначало в тендерній пропозиції і не виправило їх у визначений термін.

Договір з переможцем підписали 25 листопада 2025 року. У Службі відновлення та розвитку інфраструктури Буковини повідомили ZAXID.NET, що реконструкція МПП «Порубне – Сірет», згідно з тендерною документацією, передбачає проведення ремонту у кілька етапів. Першу чергу компанія-переможець має завершити до 31 грудня 2025 року. А загалом увесь проєкт мають реалізувати до кінця 2026 року.

Додамо, що ТОВ «Техно-Буд-Центр» здебільшого отримує замовлення в Закарпатській, Львівській та Тернопільській областях. Переважно це ремонти доріг, реконструкції вулиць та послуги з надання техніки.

Сайт антикорупційних розслідувань «Наші гроші» зараховував «Техно-Буд-Центр» до так званого автодорожнього картелю під дахом «Національної асоціації дорожників України» (компанії-члени асоціації були гегемонами на тендерах «Укравтодору», дуже часто із завищеними цінами). «Техно-Буд-Центр» тривалий час була безумовним фаворитом «Укравтодору» в Тернопільській області та виграла тут 80% підрядів.

Згідно з даними «Опендатабот», торік флагманська компанія «Техно-Буд-Центр» мала 2,2 млрд грн доходу (приріст у 1,6 раза, у порівнянні з 2023 роком), прибуток становив 26 млн грн (у 1,5 раза). Її частка на будівельному ринку – 4,5%.

«Техно-Буд-Центр» зареєстрована 2005 року в Тернополі. Її власниками є Юрій Ханін та Андрій Ярема. Як раніше повідомляв сайт NGL.media, останній до 2011 року був співзасновником тютюнового монополіста ТОВ «Тедіс Україна» (стара назва – «Мегаполіс-Україна»). Він разом із Романом Микитюком заснував фірму в 1999 році в Тернополі. До 2011 року вони вибули зі складу її засновників. А у 2016 році АМКУ оштрафував «Тедіс» на 429,3 млн грн через зловживання монопольним становищем.

Юрій Ханін та Андрій Ярема разом володіють низкою фірм, зокрема, ТОВ «Спілка підприємців», ТОВ «Преміум клаб компані», ТОВ «Партнер-Авто-Пром», ТОВ «Бобулинські піски», ТОВ «Дорожня компанія «Будлідер» тощо.

Через ТОВ «Західна етанольна група» та ТОВ «Хоростківський спиртовий завод» тернопільські підприємці пов’язані із колишнім народним депутатом, головним спонсором ВО «Свобода» Ігорем Кривецьким.