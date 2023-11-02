У 2021 році цю вулицю вже раз ремонтували за 31 млн грн

У Тернополі обласна влада планує витратити понад 60 млн гривень на реконструкцію вулиці Білецька. Тендер виграла відома будівельна компанія «Техно-Буд-Центр», яка єдина подала свою пропозицію на торги. Вулиця Білецька, протяжністю 1,5 км, розташована паралельно до набережної Тернопільського ставу, і на ній побудована переважно елітна нерухомість.

Замовником тендеру виступив Департамент капітального будівництва Тернопільської обласної державної адміністрації, йдеться на сайті Prozorro. Початкова вартість реконструкції становила – 62 626 680,80 гривень. Компанія «Техно-Буд-Центр» була єдиною компанією, що подала свою пропозицією, запропонувавши ціну 60 342 841,85 гривні.

За ці кошти до кінця 2024 року будівельна фірма має провести будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, облаштувати тимчасову та постійну стоянку для автомобілів, провести освітлення дороги та стоянки, облаштувати зарядну станцію для електромобілів, викорчувати зелені насадження, облаштувати каналізацію та вуличне відведення стічних вод, відремонтувати дорожнє покриття, нанести розмітку та встановити дорожні знаки.

На сайті Prozorro щодо цього тендеру українці вже зареєстрували 5 скарг. Люди акцентують на тому, що в час війни такі витрати недоречні.

Додамо, що це вже не перший тендер, оголошений на ремонт вулиці Білецької у Тернополі. У 2021 році Департамент капітального будівництва ТОДА оголошував торги «Реконструкція вулиці Білецька в м.Тернопіль (з розробленням проектної документації)» на понад 31 мільйон гривень. Тоді учасників торгів було двоє – «Техно-Буд-Центр» та підприємство БМБУД, але перемогла компанія «Техно-Буд-Центр». Відремонтовано було 900 метрів вулиці.

Будівельна компанія «Техно-Буд-Центр» належить Андрію Яремі та Юрію Ханіну. За останній рік підприємство виграло тендерів на 1 мільярд 362 мільйони 910 тис. гривень. А за 2022 рік компанія отримала державних підрядів на 2 247 200 161 гривень.

Бізнесмен Андрій Ярема відомий тим, що у 2010 році продав більшу частку своєї компанії «Поділля-Тютюн» російському монополісту «Мегаполіс», власником якої є мільярдер з осетинським корінням Ігор Кесаєв.

Раніше фірма «Техно-Буд-Центр» належала Григорію Процику з Тернополя, співвласником якого був Любомир Грегоращук, чий син Андрій був депутатом Тернопільської міськради від «Свободи». Андрій Грегоращук є зятем екс-керівника Служби автодоріг у Рівненській області Юрія Проника, який обіймав аналогічну посаду в Тернопільській області. Син Проника Орест також керував ДАК «Автомобільні дороги України».