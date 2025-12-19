Зараз на аварійному мосту діє лише одна смуга для руху

На Тернопільщині облаштують модульний міст через річку Стрипа у місті Бучач. Передачу конструкції виробництва США вже погодили у Державному агентстві відновлення та розвитку інфраструктури України. Про це повідомив керівник Тернопільської обласної військової адміністрації В’ячеслав Негода. Наявний міст дорожники визнали аварійним на початку 2025 року.

Обстеження мосту через річку Стрипа в Бучача спеціалісти Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України провели у лютому 2025 року. За інформацією «Файного міста», одну смугу дороги відгородили спеціальним обгородженням, а транспорт наразі проїжджає по іншій смузі. Для безпеки учасників дорожнього руху встановили відповідні дорожні знаки перед мостом, на головних напрямках доріг та перехрестях.

Міст потребує ремонту. Однак наразі знайшли тимчасове рішення – поставити на цій ділянці дороги через річку Стрипу металеву модульну конструкцію, подібну до тієї, яку встановили у селі Чернихівці неподалік Тернополя.

Міст на початку 2025 року визнали аварійним

За даними голови ОВА В'ячеслава Негоди, наразі вже погодили передачу металевого модульного моста виробництва організації Acrow Corporation of America. Також Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України вже підписало наказ «Про передачу іншого окремого індивідуально визначеного майна».