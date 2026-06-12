В училищі створили навчально-виробничі зони для ремонту автомобілів і двигунів

У Львівському вищому професійному училищі комп’ютерних технологій та будівництва відкрили навчально-практичний центр автомобільного напряму «Drive Skills». Також там оновили майстерню зварювання. Вартість проєкту перевищила 14 млн грн. У новому освітньому просторі навчатимуть майбутніх фахівців автомобільної галузі. Про це 11 червня повідомили в депатарменті освіти і науки ЛОВА.

У центрі навчатимуть студентів за напрямами автомобільної справи та зварювальних технологій. Також тут зможуть підвищувати кваліфікацію працівники галузі, проходити стажування педагоги професійної освіти, а ветерани – здобувати нову професію або перекваліфіковуватися.

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Для навчання закупили сучасне обладнання, зокрема навчальний автомобіль, діагностичні комплекси, підйомники, зварювальні апарати, мультимедійне обладнання та інтерактивний симулятор водіння. Це дозволить учням працювати з технікою, яку використовують на сучасних підприємствах і станціях технічного обслуговування.

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фото департаменту освіти

Особливий акцент під час реалізації проєкту зробили на доступності освітнього середовища. Центр обладнали пандусом, інклюзивним санвузлом, ресурсною кімнатою, мобільними підйомниками та спеціально адаптованими робочими місцями. Тут створили безбар’єрні навчально-виробничі зони для комп’ютерної діагностики, ремонту автомобілів і двигунів.

Проєкт профінансували за рахунок державної субвенції, коштів обласного бюджету, власних ресурсів училища, міжнародної донорської допомоги та Програми мультидонорської ініціативи Skills4Recovery. Загальний кошторис – понад 14 млн грн.

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За словами директорки училища Марії Поліщук, в училищі навчаються понад 500 студентів, а автомобільний напрям залишається одним із найпопулярніших серед вступників. Новий центр дасть можливість опановувати професійні навички на обладнанні, яке використовується в сучасній автомобільній галузі. Це підвищить якість підготовки майбутніх фахівців.