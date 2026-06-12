Івана Приходька мобілізували 19 березня 2026 року

Колишнього правоохоронця Івана Приходька, якого обвинувачують у справі про загибель 5-річного Кирила Тлявова, мобілізували до лав Збройних сил України. Наразі він проходить службу на Донеччині. Цю інформацію «Суспільному» у четвер, 11 червня, підтвердив адвокат Віктор Чевгуз.

За його словами, захист звернувся до суду з проханням призупинити розгляд справи до завершення воєнного стану або демобілізації підзахисного.

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Справу щодо загибелі Кирила Тлявова вже розглянули у суді першої інстанції, який виніс вирок у 2023 році. Наразі триває апеляційний перегляд. Під час останнього засідання Київського апеляційного суду адвокат надав довідку від командира військової частини, яка підтверджує проходження служби Приходьком.

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За словами захисника, чоловіка мобілізували 19 березня 2026 року. Адвокат стверджує, що на момент призову Приходько мав право на відстрочку як батько трьох дітей, однак відповідні документи не були оформлені вчасно.

«Його спіймали на вулиці, потім направили у військову частину. У нього забрали телефон, дружина дізналася лише через кілька днів. Підвезла документи, що в нього троє дітей, а він уже був відправлений туди. Сказали, що є певний порядок, подавайте рапорт, звільняйтесь. Він призваний, є наказ», – розповів Чевгуз.

Наразі Приходько подав рапорт на звільнення зі служби. Водночас, як зазначає захист, розгляд такого звернення може тривати кілька місяців.

Прокурори своєю чергою попросили суд відкласти розгляд на місяць для перевірки факту мобілізації та з’ясування можливості участі Приходька в засіданнях дистанційно.

Представниця родини Тлявових Ельвіра Лазаренко вважає, що мобілізація може бути використана для затягування процесу.

«Ми розуміємо, чому він це робить. Ніхто не знає скільки триватиме війна. Я думаю, що таким чином він намагається уникнути покарання, адже є ризик того, що апеляційний суд скасує вирок в частині більш тяжкої статті – хуліганства. Тому що в частині вбивства з необережності строки давності минули 2 роки тому», – відзначила вона.

Лазаренко наголосила, що сторона потерпілих планує звернутися до Міністерства оборони та військової частини із проханням перевірити законність призову обвинуваченого.

Після отримання необхідної інформації Київський апеляційний суд має визначити подальшу долю провадження – продовжити слухання, призупинити розгляд щодо одного з фігурантів або поставити на паузу всю справу.

Журналісти виявили у Тіктоці акаунт, який, ймовірно, належить Івану Приходьку. Починаючи з травня 2026 року на сторінці регулярно з’являються фотографії чоловіка у військовій формі разом із побратимами, а також світлини біля безпілотників різних типів.

Колишній поліціянт Іван Приходько

За інформацією видання, він може проходити службу в одному з окремих батальйонів безпілотних систем Збройних сил України. На таке припущення, зокрема, вказують опубліковані фото з БпЛА.

Щоб перевірити цю інформацію, журналісти направили запит до відповідного підрозділу з проханням підтвердити факт служби колишнього поліцейського та з’ясувати, чи міг він потрапити до цього підрозділу за власною ініціативою. Станом на момент публікації відповіді на запит редакція не отримала.

Що відомо про смерть 5-річного Кирила Тлявова

31 травня 2019 року в Переяславі на Київщині двоє поліцейських, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, разом зі знайомими влаштували стрільбу з вогнепальної зброї по металевих банках у приватному секторі. Під час стрілянини одна з куль рикошетом влучила в голову 5-річному Кирилу Тлявову, який у той момент грався на подвір’ї сусіднього будинку. Через кілька днів, 3 червня 2019 року, хлопчик помер у лікарні, так і не прийшовши до тями.

Після трагедії затримали двох поліцейських – Івана Приходька та Володимира Петровця. Згодом підозри також оголосили цивільному Дмитру Кривошею та неповнолітньому сину Петровця Станіславу. Усім фігурантам інкримінували хуліганство із застосуванням зброї, а також вбивство через необережність.

22 грудня 2022 року суд змінив запобіжний захід Івану Приходьку. Після більш ніж трьох років перебування у слідчому ізоляторі його перевели під цілодобовий домашній арешт.

25 травня 2023 року Приходьку призначили чотири роки позбавлення волі, однак через тривале перебування в ізоляторі йому залишалося відбути близько пів року. Петровцю суд призначив випробувальний термін на 2 роки за збереження патронів. Кривошея та Станіслава Петровця суд виправдав.