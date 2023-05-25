Колишній поліцейський Іван Приходько випадково вбив дитину, коли «пристрілював» рушницю

У четвер, 25 травня, Переяславський міський суд оголосив вирок у справі вбивства п'ятирічного Кирила Тлявова, що сталося наприкінці травня 2019 року.

Як повідомляє «Бабель», колишній поліцейський Іван Приходько отримав 4 роки вʼязниці.Також суд зобовʼязав Приходька виплатити батьку та матері хлопчика по 400 тис. грн компенсації. Ще 200 тис. отримає бабуся хлопчика. До набуття чинності вироку Приходько перебуватиме під нічним домашнім арештом. У захисту протягом 30 днів є право на апеляцію.

Іншого екс-поліцейського Володимира Петровця визнали винним за статтею 263 Кримінального кодексу України – незаконне поводження зі зброєю. Суд присудив йому 4 роки увʼязнення, але замінив умовним терміном на 2 роки.

Ще двох фігурантів справи – Дмитра Кривошея та Станіслава Петровця, яких звинувачували в хуліганстві, суд виправдав.

Суд оголосив вирок за шість днів до четвертих роковин його смерті.

5-річного Кирила Тлявова вбили, коли він грався з друзями на вулиці

Нагадаємо, 31 травня 2019 року в Переяславі-Хмельницькому, що на Київщині, Іван Приходько випадково потрапив в один з місцевих дворів кулею, поки «пристрілював» рушницю разом зі своїм колегою Володимиром Петровцем. Куля влучила у п'ятирічного Кирила Тлявова, який грався з друзями на вулиці. Хлопчика доставили до лікарні з пораненням голови, внаслідок яких Кирило помер 3 червня 2019 року.

Поліцейські спершу заявляли, що того дня в Переяславі близько 16-ї години хлопчик з необережності послизнувся та впав на асфальтобетонне покриття і камінь, внаслідок чого отримав травму голови. Водночас у ДБР заявили, що згідно з проведеним оперативним втручанням медпрацівників було встановлено наявність у хлопчика проникаючих вогнепальних тілесних ушкоджень голови.

У Нацполіції повідомили, що в результаті розслідування щодо вбивства дитини до відповідальності притягнули 12 правоохоронців, а шістьох з них звільнили з керівних посад. Керівництво Переяславського підрозділу поліції Київщини було відсторонене від виконання службових обов’язків.

Усіх фігурантів справи, окрім Приходька, згодом звинуватили в хуліганстві. Президент Володимир Зеленський, який пообіцяв «зробити все», щоб винні у смерті дитини поліцейські були покарані.

За даними журналістів, Європейський суд з прав людини, куди позивався Іван Приходько, поки перебував в ув'язненні, вирішив, що умови в СІЗО були неналежними, і тепер Україна має виплатити Приходькові 9000 євро компенсації. Водночас