53-річний Ден Джарвіс обіймав посаду держсекретаря з питань оборони

Новим міністром оборони Великої Британії став 53-річний офіцер у відставці Ден Джарвіс. Про це повідомив у пʼятницю, 12 березня, премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер, передає Sky News.

Премʼєр-міністр заявив, що радий призначити Джарвіса міністром оборони, оскільки Велика Британія «зміцнює збройні сили та відповідає на сучасні загрози».

«У небезпечному та нестабільному світі ми надамо нашим збройним силам можливості, необхідні для захисту Британії та забезпечення безпеки нашої країни», – сказав Стармер.

За даними Sky News, Джарвіса призначили міністром оборони після того, як слідом за Джоном Гілі звільнився його заступник Ел Карнс.

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Ден Джарвіс служив офіцером у парашутному полку з 1997 по 2011 рік. З 2011 року був членом парламенту від округу Барнслі-Норт, а з 2018 по 2022 рік був мером Південного Йоркширу.

Коли лейбористи увійшли до уряду після загальних виборів 2024 року, його призначили державним секретарем з питань оборони Великої Британії. За цей час він брав участь у місіях у Косово, Сьєрра-Леоне, Іраці та Афганістані.

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Нагадаємо, 11 червня британський міністр оборони Джон Гілі оголосив, що йде з посади через суперечку про військові витрати всередині країни. Зазначається, що міністр мав розбіжності з премʼєр-міністром Стармером та наполягав на збільшенні військових витрат через загрозу агресії Росії.