Експосадовець Міноборони сприяв львівським підприємцям під час укладення контрактів із міністерством, і отримував за це хабарі

ДБР повідомило нові підозри Ігорю та Роману Гринкевичам і колишньому посадовцю Міноборони у справі про закупівлі засобів індивідуального захисту для ЗСУ. По це повідомляє пресслужба ДБР.

За версією слідства, експосадовець Міноборони сприяв львівським підприємцям під час укладення контрактів із міністерством, і отримував за це хабарі. У березні-квітні 2022 року бізнесмени перерахували 150 тис. грн на рахунки пов'язаних із ним людей, а наприкінці року один із підприємців оплатив йому відпочинок у санаторії в Трускавці майже за 290 тис. грн.

Усі фото ДБР

Дії посадовця кваліфікували за ч. 1 та ч. 2 ст. 369-2 КК України (одержання неправомірної вигоди за вплив на ухвалення рішень особами, уповноваженими на виконання функцій держави). Також про підозру повідомили підприємцям, які надавали хабарі.

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Офіційно ДБР імен підозрюваних не називає. Однак, за даними джерел «Української правди», йдеться про бізнесменів Ігоря та Романа Гринкевичів і колишнього заступника начальника головного управління матеріальних ресурсів Міноборони Юрія Лісовського.

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У ДБР зазначили, що викриті факти є частиною масштабного розслідування щодо заволодіння грошима Міністерства оборони під час закупівель майна для потреб Збройних Сил України.

Зазначимо, ДБР уже завершило досудове розслідування стосовно львівського бізнесмена та учасників створеної ним злочинної організації, які організували постачання неякісного військового одягу для армії. Підконтрольні їм компанії уклали з Міноборони контракти на понад 1,8 млрд грн. Водночас проведені експертизи підтвердили, що поставлена продукція не відповідала технічним вимогам і була непридатною для використання за призначенням. Сума завданих державі збитків склала понад 1 млрд 167 млн грн. Обвинувальний акт щодо організатора схеми та його спільників уже перебуває на розгляді суду.

Нагадаємо, що львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича затримали у грудні 2023 року, коли він намагався дати хабар високопосадовцю ДБР. Згодом Ігор Гринкевич отримав підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах через постачання неякісного одягу ЗСУ та зірвані контракти.

ZAXID.NET раніше детально описував резонансу справу навколо львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича. Співвласником низки фірм, які фігурують у розслідуванні про розкрадання на закупівлях Міноборони, є син Ігоря Гринкевича Роман.

Правоохоронці оголошували його в розшук та затримували в Одесі при спробі втечі за кордон. У січні 2024 року Ігор Гринкевич отримав нову підозру у створенні злочинної організації. Також ZAXID.NET писав, що ДБР розслідує постачання бронежилетів та шоломів за завищеними цінами, що спричинило збитки державі на 150 млн грн.