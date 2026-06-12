Підозрюваний у хабарництві виконувач обов’язків начальника Луцького міського ТЦК та СП Роман Удовенко вийшов з-під варти після внесення понад 830 тис. грн застави. Про це у четвер, 11 червня, повідомила Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

«Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення понад 830 тис. грн застави, яку він вніс», – зазначили у прокуратурі.

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Йдеться про виконувача обов’язків очільника Луцького міського ТЦК, заступника керівника Романа Удовенка. Власні джерела у правоохоронних органах підтвердили ZAXID.NET цю інформацію.

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За даними слідства, наприкінці березня 2026 року до посадовця звернулися щодо можливості виїзду за кордон для військовозобов’язаного. Він повідомив, що за 7 тис. доларів винагороди може організувати оформлення тимчасової непридатності, незалежно від реального стану здоров’я чоловіка.

«Після цього військовозобов’язаному підготували медичні документи із зазначенням захворювань, хоча необхідних обстежень він фактично не проходив», – повідомляють правоохоронці.

Після одержання всієї суми, за версією слідства, посадовець організував проходження військово-лікарської комісії, визнання чоловіка тимчасово непридатним до служби та внесення відповідних даних до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Романа Удовенка затримали 4 червня. Йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди службовою особою). Санкція статті передбачає від п’яти до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі триває досудове розслідування.