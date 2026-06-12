Підозри отримали директор фірми і посадовець військовї частини

СБУ спільно з поліцейськими викрили схему привласнення понад 1 млн грн бюджетних коштів, виділених на модернізацію системи теплопостачання військової частини на Львівщині. Підозри отримали директор приватного підприємства та посадовець військової частини.

Як повідомили у п’ятницю, 12 червня, у СБУ та спецпрокуратурі у сфері оборони Західного регіону, 61-річний директор фірми налагодив механізм заволодіння бюджетними коштами під час монтажу та налаштування газових водогрійних котлів для однієї з військових частин регіону. Для реалізації схеми він систематично завищував вартість робіт і матеріалів, а також вносив до офіційної документації завідомо неправдиві відомості. Йому допомагав 34-річний старший лейтенант.

«До протиправної діяльності також був залучений старший лейтенант, який на той час відповідав за житлово-експлуатаційну службу військової частини. Саме він сприяв проведенню закупівель та оформленню необхідних документів», – йдеться в повідомленні СБУ.

За версією слідства, у 2023 році спільники внесли до технічної документації відомості про роботи, які не були передбачені проєктом. Це дозволило штучно збільшити вартість закупівлі та забезпечити перемогу заздалегідь визначеному підряднику.

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У результаті військова частина уклала з підприємством договір на суму майже 1 млн грн. Водночас близько 306 тис. грн було сплачено за роботи, які фактично не виконувалися.

Під час подальшого розслідування правоохоронці встановили ще один аналогічний епізод.

«У 2024 році між сторонами було укладено новий договір на суму майже 1,4 млн грн. За висновками слідства, завищення вартості робіт за цим контрактом становило близько 700 тис. грн», – додали в СБУ.

Директору фірми та посадовцю військової частини повідомили про підозру у службовому підробленні, заволодінні бюджетними коштами та пособництві у вчиненні цих злочинів.