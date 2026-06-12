Чоловіка, який збирав дані про українську ППО, затримали та повідомили йому про підозру

СБУ затримала у Дніпрі російського коригувальника, який наводив удари по трьох регіонах України. Ним виявився реабілітолог дітей з інвалідністю, повідомили у пресслужбах СБУ та Офісу генпрокурора у пʼятницю, 12 червня.

Мешканця Дніпра завербували російські спецслужби через телеграм-канал з пошуку легких заробітків. Йому дали завдання відстежувати військові обʼєкти у трьох областях України.

«У разі виявлення потенційних “цілей” він позначав їхні локації на гугл-картах і робив детальний опис місцевості. Зібрані відомості він накопичував на своєму смартфоні для подальшого звіту куратору від ФСБ», – повідомили у пресслужбі СБУ.

Зокрема, з квітня по травень 2026 року чоловік фіксував розташування радіолокаційних станцій на Дніпропетровщині, а також коригував удари по Полтавщині та Харківщині. За даними СБУ, особливо реабілітолога цікавили координати української ППО. За виконану роботу чоловік отримував винагороду за криптовалюту.

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Дії агента поетапно задокументували та затримали його у Дніпрі. Під час обшуків у нього вилучили ноутбук та мобільний телефон із доказами роботи на російські спецслужби.

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Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада). Йому загрожує довічне позбавлення волі.