Під час суперечки інспектор вдарив ув'язненого кулаком в око

ДБР оголосило про підозру працівнику Львівської установи виконання покарань №19 (Львівський СІЗО), який завдав тяжких травм ув’язненому.

Як повідомили у п’ятницю, 12 червня, у теруправлінні ДБР та прокуратурі Львівщини, у червні 2025 року між працівником установи (молодшим інспектором) та чоловіком, який перебував під вартою за вчинення грабежу, виник словесний конфлікт. Під час суперечки 28-річний інспектор вдарив ув’язненого кулаком в око.

«Отримана травма виявилася тяжкою. Потерпілому провели невідкладне оперативне втручання, однак врятувати зір не вдалося – чоловік повністю осліп на одне око», – йдеться в повідомленні ДБР.

Працівнику установи повідомили про підозру у перевищенні службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 365 ККУ). Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

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Слідство готує клопотання про відсторонення винуватця від посади та обрання запобіжного заходу.