Андрій Левус став членом фракції «Європейська солідарність»

Під час засідання Верховної Ради у п’ятницю, 12 червня, Андрій Левус офіційно склав присягу народного депутата та став членом фракції «Європейська солідарність».

Левус зайняв місце Степана Кубіва, який помер 18 травня.

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Напередодні ЦВК зареєструвала Левуса народним депутатом. Він був обраний на позачергових парламентських виборах 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від партії «Європейська солідарність» (№ 29 у виборчому списку).

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Що відомо про Андрія Левуса

Андрій Левус народився 9 серпня 1979 року в місті Стрий Львівської області. У 2002 році він закінчив Львівський національний університет імені Івана Франка за спеціальністю «історія».

Свою професійну діяльність розпочав у сфері освіти – у 2002 році працював учителем історії та права в середній школі, де раніше навчався. Згодом очолював «Українську інформаційну службу», яка була пресслужбою Світового конгресу українців, а також працював у місцевій пресі.

У 2004 році Левус керував місцевим штабом Віктора Ющенка під час президентської кампанії, а пізніше очолював штаб партії «Народний Союз «Наша Україна». У 2007–2012 роках він був помічником народного депутата Андрія Парубія на платній основі. У 2012 році очолював штаб кандидата у народні депутати Валентина Наливайченка у Зборівському окрузі Тернопільської області. Того ж періоду долучався до створення громадських ініціатив «Оновлення країни» та руху «Опір».

У 2013–2014 роках Левус очолював комендатуру Самооборони Майдану та брав активну участь у подіях Революції Гідності.

У 2014 році його було призначено заступником голови Служби безпеки України Валентина Наливайченка. Того ж року він став народним депутатом України VIII скликання від партії «Народний фронт», обраним як безпартійний. У парламенті очолював підкомітет з питань державної безпеки Комітету з питань національної безпеки і оборони, а також був членом Військової ради партії та головою проводу ГО «Вільні люди».

У 2017 році він заснував громадську організацію «Реалісти», а у 2018 році потрапив до санкційного списку Російської Федерації.

У 2019 році балотувався до Верховної Ради IX скликання від партії «Європейська солідарність», однак до парламенту не пройшов, посівши 29 місце у виборчому списку.

Відомо, що у 2022 році Левус приєднався до лав Збройних сил України, а у вересні 2024 року завершив службу через стан здоров’я.