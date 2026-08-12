Поляки відреагували на пропозицію партії «Право і справедливість» про депортацію безробітних українців

Більшість поляків, опитаних IBRiS для газети Rzeczpospolita, підтримують ідею депортації українських чоловіків призовного віку, які не мають легальної роботи. Опитування провели після того, як опозиційна партія «Право і справедливість» (PiS) запропонувала депортацію безробітних українців призовного віку.

Дослідження провели протягом 7-8 серпня серед 1000 поляків. Опитування відбулося на тлі заяви партії PiS про її міграційну політику.

В опублікованих 12 серпня результатах опитування йдеться, що пропозиція PiS отримала підтримку 67,2% опитаних поляків. Найкраще ідею депортації безробітних українців сприйняли люди, які ідентифікують себе правими. Проти депортації українців без легальної роботи виступили 23,4% опитаних.

Аналіз IBRiS свідчить, що всього 43% опитаних поляків до 29 років підтримали депортацію українців. Водночас серед людей з віком понад 50 років ідею «Права і справедливості» підтримали аж 80% респондентів. Опитування також свідчить, що пропозицію депортації українців більше підтримують віруючі люди.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Нагадаємо, нещодавно «Право і справедливість» представила новий концепт міграційної політики, згідно з яким політики пропонують депортувати українських чоловіків від 25 до 60 років, якщо вони не мають легального працевлаштування в Польщі. У МЗС Польщі назвали такі пропозиції популістичними та заявили, що 95% чоловіків з України працюють у Польщі легально.