Дві третини поляків підтримують депортацію безробітних українських чоловіків
За випровадження з країни українців, які не мають легальної роботи, виступили понад 67% поляків
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Більшість поляків, опитаних IBRiS для газети Rzeczpospolita, підтримують ідею депортації українських чоловіків призовного віку, які не мають легальної роботи. Опитування провели після того, як опозиційна партія «Право і справедливість» (PiS) запропонувала депортацію безробітних українців призовного віку.
Дослідження провели протягом 7-8 серпня серед 1000 поляків. Опитування відбулося на тлі заяви партії PiS про її міграційну політику.
В опублікованих 12 серпня результатах опитування йдеться, що пропозиція PiS отримала підтримку 67,2% опитаних поляків. Найкраще ідею депортації безробітних українців сприйняли люди, які ідентифікують себе правими. Проти депортації українців без легальної роботи виступили 23,4% опитаних.
Аналіз IBRiS свідчить, що всього 43% опитаних поляків до 29 років підтримали депортацію українців. Водночас серед людей з віком понад 50 років ідею «Права і справедливості» підтримали аж 80% респондентів. Опитування також свідчить, що пропозицію депортації українців більше підтримують віруючі люди.Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Нагадаємо, нещодавно «Право і справедливість» представила новий концепт міграційної політики, згідно з яким політики пропонують депортувати українських чоловіків від 25 до 60 років, якщо вони не мають легального працевлаштування в Польщі. У МЗС Польщі назвали такі пропозиції популістичними та заявили, що 95% чоловіків з України працюють у Польщі легально.