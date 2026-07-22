Інцидент стався на станції «Центр»

Польща депортує 38-річного громадянина України, який заблокував рух потягів у варшавському метро, кинувши рюкзак на колії. Правоохоронці вважають, що чоловік діяв із хуліганських мотивів. Про це у середу, 22 липня, повідомило RMF24.

Інцидент стався на станції «Центр». Після того як чоловік залишив рюкзак на коліях і втік, працівникам метро довелося евакуювати кілька сотень пасажирів. Через це в роботі підземки виникли суттєві перебої.

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Поліцейські оперативно встановили порушника. Ним виявився 38-річний громадянин України, якого затримали невдовзі після інциденту. За інформацією слідства, дії чоловіка не були чиєюсь вказівкою чи частиною спланованої акції. Під час допиту він також не зміг логічно пояснити, навіщо кинув рюкзак на колії.

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Як повідомив представник пресслужби Надвіслянського підрозділу прикордонної охорони Пйотр Нємєц, українця під конвоєм доставлять до одного з пунктів пропуску, де його передадуть українським прикордонникам. Окрім депортації, чоловікові заборонили повторний в'їзд не лише до Польщі, а й до всіх країн Шенгенської зони строком на 10 років.

Нагадаємо, раніше польські правоохоронці затримали чоловіка, який пошкодив і викрав барельєф із могили українського письменника Богдана Лепкого на Раковицькому цвинтарі в Кракові. Слідство встановило, що він також причетний приблизно до 20 інших крадіжок елементів із надгробків. У поліції наголосили, що не виявили ознак того, що наруга над могилою була скоєна з національних мотивів.