Дівчаток побила 26-річна полька

У Польщі в місті Леґниця затримали 26-річну польку, яку підозрюють у нападі на двох неповнолітніх українок на дитячому майданчику. Їй загрожує до 7,5 років позбавлення волі. Про це у середу, 22 липня, повідомив польський сайт Puls Legnicy.

Інцидент стався 18 липня близько 21:00 на дитячому майданчику у Леґниці. За словами матері однієї з постраждалих, перед нападом жінка зробила підліткам зауваження через те, що вони розмовляли між собою українською мовою, а згодом почала вимагати, щоб вони залишили дитячий майданчик. Конфлікт загострився після того, як діти відмовилися принести їй м'яч. За словами очевидців, жінка вдарила одну з дівчат у шию, а потім іншу 13-річну дівчинку в обличчя. Хлопець, який намагався захистити дівчат, також отримав удар у ніс. Після отримання повідомлення про напад поліцейські вилучили записи з камер відеоспостереження, встановили свідків та провели процесуальні дії, які дозволили швидко встановити особу підозрюваної.

Слідство підтвердило, що 26-річна жінка вдарила двох дівчаток з України. Прокурор застосував до підозрюваної запобіжні заходи у вигляді поліцейського нагляду, заборони наближатися до потерпілих та заборони перебувати поблизу дитячого майданчика, де стався напад. Якщо суд погодиться з правовою кваліфікацією прокуратури, жінці загрожує до 7,5 років вʼязниці.

Нагадаємо, останнім часом у Польщі сталося кілька нападів на українців, спричинені ксенофобією. 7 травня у Варшаві на Свентокшиському мосту група місцевих підлітків напала на 16-річного українця та його друзів після того, як почула українську мову. Хлопця госпіталізували з тріщиною черепа та травмами обличчя. Тоді ж інцидент набув широкого розголосу, а керівництво Сейму Польщі публічно засудило прояви міжнаціональної ворожнечі.

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5 липня у центрі Вроцлава група молодиків жорстоко побила 19-річного українця. Хлопець відпочивав із друзями на острові Слодовий і розмовляв українською мовою. За словами потерпілого, близько десяти нападників повалили його на землю, побили, зламали ніс і завдали травм хребта.

Ще один інцидент стався 11 липня в місті Бельсько-Бяла. Там 54-річний чоловік у міському автобусі словесно ображав двох 11-річних дівчаток з України, які розмовляли між собою українською.

18 липня у місті Плоцьк в одному з міських автобусів чоловік напав на 15-річного українця та його подругу через те, що вони спілкувалися українською. Нападник вдарив хлопця, а коли водій відчинив двері на зупинці, силоміць виштовхав обох підлітків із салону.

20 липня в Познані нетверезі чоловіки напали на неповнолітнього українця у трамваї. За українця заступився 67-річний поляк, однак нападники побили і його. Поліція затримала двох нападників віком 38 і 40 років.