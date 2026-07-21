Після нападу мама дівчини звернулася до поліції

У польському місті Леґниця поліція розшукує жінку, яка побила українських підлітків за те, що вони розмовляли українською мовою на дитячому майданчику.

Про інцидент стало відомо з допису у фейсбук, який опублікувала мама однієї з постраждалих дівчат, Аліна Тесленко. Жінка виклала фотографію 13-річної доньки із синцем на обличчі та детально описала обставини інциденту.

Аліна Тесленко розповіла ZAXID.NET, що її сім’я родом з Полтавщини, але переїхала до Польщі у 2022 році, коли почалась повномасштабна війна. За її словами, інцидент трапився у суботу, 18 липня, близько 21:00. Її донька разом із п'ятьма однолітаками відпочивала на дитячому майданчику біля басейну «Дельфінчик» у мікрорайоні Коперника. Підлітки гралися на батуті та спілкувалися між собою українською мовою.

Там же була місцева жителька – полька разом із двома дітьми віком близько 2-3 років. У цей час там перебували шестеро підлітків – її 13-річна донька, ще четверо дівчат і хлопець, які гралися на батуті. Аліна Тесленко припускає, що нападниця також проживає неподалік, оскільки раніше вже бачила її на цьому майданчику.

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За словами Аліни Тесленко, спершу жінка висловила підліткам невдоволення через те, що вони розмовляли українською мовою. Після цього донька Аліни вибачилася, а компанія перейшла з батута на гойдалки. Однак зауваження на цьому не припинилися.

Жінка повторно підійшла до дітей та висловила невдоволення тим, що вони граються на майданчику. Натомість підлітки пояснили, що готові поступитися батутом чи гойдалками, щойно ними захочуть скористатися інші діти.

«Потім її дитина залишила м’яч на батуті, і жінка покликала наших дітей, щоб вони принесли його. Але вони відмовилися. Діти не хотіли з нею контактувати, бо вона вже поводилася агресивно, тому просто відповіли: “Ні”. Після цього діти між собою засміялися», – розповідає мама.

Далі жінка перейшла до фізичного насильства. Як стверджує співрозмовниця, спочатку вона вдарила одну з дівчат у шию, а потім – її 13-річну доньку. Від удару дівчинка впала на землю. Мати також розповіла, що за підлітків заступився хлопець із компанії. Він намагався припинити конфлікт, проте жінка також вдарила його в ніс.

Мати постраждалої дівчинки каже: під час інциденту поруч не було інших дорослих, які могли б втрутитися. Після нападу на дітей вона разом із матір'ю ще однієї дівчини звернулася до поліції. Наразі правоохоронці розшукують нападницю. Аліна Тесленко каже, що її діти вільно володіють польською мовою та навчаються у місцевій школі. Раніше їхня родина не стикалася з подібними проявами ксенофобії. Після інциденту вона зізнається, що хвилюється за безпеку своїх дітей.

«Ніхто не знає, що буде далі, і це лякає. Я хочу показати своїм дітям, що якщо їх кривдять, винні мають нести відповідальність. Так само і вони повинні розуміти: якщо когось ображатимуть, то також будуть відповідати за свої вчинки. Єдине, що я зараз можу зробити, – домогтися справедливості в цій ситуації. Після цього випадку мені страшно відпускати дітей гуляти. Влітку вони, як і всі, хочуть проводити час надворі, але тепер, коли вони виходять із дому, я постійно хвилююся і не знаходжу собі місця, бо не знаю, що може статися. Завжди думаєш, що таке з тобою не станеться, а коли стається, думаєш, чого це зі мною», – каже Аліна Тесленко.

Нагадаємо, це не перший випадок агресії щодо українців у Польщі, який пов’язаний із використанням української мови. Зокрема, 18 липня у міському автобусі агресивний чоловік напав на 15-річного хлопця та його подругу через те, що вони спілкувалися українською мовою. Чоловік вдарив підлітка долонею, а потім, коли водій відчинив двері автобуса, виштовхнув хлопця та його подругу з салону.

Також, 11 липня в місті Бельсько-Бяла 54-річний чоловік у міському автобусі напав на двох 11-річних дівчаток з України, які розмовляли між собою українською. Чоловік ображав дітей та використовував нецензурну лексику. Згодом Міністерство юстиції Польщі кваліфікувало цей інцидент як злочин на ґрунті ненависті.

Інший жорстокий напад стався 5 липня у Вроцлаві, де група польських молодиків посеред дня у центрі міста побила 19-річного українця. Хлопець відпочивав із друзями на острові Слодовий і просто розмовляв по телефону українською мовою. Тоді близько десяти нападників повалили хлопця на землю, жорстоко побили, зламали ніс та пошкодили хребет.

У травні ще один випадок стався у Варшаві на Свентокшиському мосту, де група місцевих підлітків напала на 16-річного українця Артема та його друзів через українську мову. Хлопця госпіталізували з тріщиною черепа та важкими травмами обличчя, а справа набула розголосу на рівні керівництва Сейму Польщі, яке засудило прояви міжнаціональної ворожнечі.

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До слова, як писав раніше ZAXID.NET, у Польщі зростає кількість нападів на українців. У першій половині 2026 року 180 громадян України звернулися до поліції та заявили про злочини, які були скоєні на ґрунті ненависті. За даними польської поліції, такий показник є на 30% більшим, ніж минулого року. Водночас у поліції наголошують, що кількість таких випадків і надалі зростає. Про зміну ставлення поляків до українців свідчать і результати соціологічного опитування. Згідно з дослідженнями, 33,6% поляків заявили, що їхнє ставлення до українців погіршилося.